Olay, Toronto'da her yıl binlerce kişinin katıldığı geleneksel Latin kültürü festivali "Salsa on St. Clair" etkinliğinin yakınlarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Toronto Polisi, saldırının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. Olay yerinde delil toplama çalışmaları sürerken, saldırgan ya da saldırganların kimliğine ilişkin henüz somut bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruyor. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Başbakan Carney'den açıklama

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Carney, polis teşkilatının saldırının sorumlularını yakalamaya yönelik çalışmalarına tam destek verdiğini belirterek, "Dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle, durumu kritik olan yaralılarla ve bu korkunç olaydan etkilenen herkesle birlikte." dedi.

Başbakan Carney ayrıca, olay yerine kısa sürede ulaşarak müdahalede bulunan polis ve acil durum ekiplerine teşekkür ederek, "Cesaretleri ve hızlı müdahaleleriyle çok daha büyük bir trajediyi önleyen polis memurlarına ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.