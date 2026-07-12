Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından güvenlik güçlerinin işlemleri başlattığı öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı kararına gerekçe oluşturan iddialarla ilgili savcılık tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü belirtildi.

Ahbap Derneği, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yardım faaliyetleri ve topladığı bağışlarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Son dönemde derneğin faaliyetleri ve bağış süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Haluk Levent için yöneltilen suçlamaların dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.