​AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay halkının yanında olduklarını göstermek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir ziyaret programı düzenledi. "Vefa Turu" adı verilen bu anlamlı etkinlikte, Alanya heyeti Hatay’ın yeniden imar sürecini yerinde inceleyerek bölge halkı ve esnafla kucaklaştı.

​ESNAFIN NABZI KÜLTÜR SANAT ÇARŞISI’NDA TUTULDU

​Ziyaretin ilk durağında, deprem sonrası sosyal ve ekonomik hayatı canlandırmak amacıyla kurulan Kültür Sanat Çarşısı ziyaret edildi. Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu ile birlikte tezgahları tek tek gezen Başkan Tavlı, esnafın taleplerini dinledi.

​Tavlı, buradaki temaslarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

​"Şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde emek veren, üretmeye devam eden tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde Antakya’mızı daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz."

​TEŞKİLAT BULUŞMASINDA KARDEŞLİK VURGUSU

​Alanya heyeti, saha gezilerinin ardından AK Parti Antakya İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu ile bir araya gelen Tavlı, iki ilçe arasındaki koordinasyonun ve kardeşlik hukukunun önemine değindi.

​Ziyaretin siyasi bir nezaketin ötesinde, bir "gönül seferberliği" olduğunu vurgulayan Tavlı, ev sahiplikleri için Hatay protokolüne teşekkürlerini sundu.

​"ALANYA VE HATAY GÖNÜLDEN BAĞLI"

​Başkan Mehmet Şarani Tavlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda bir değerlendirme yapan Tavlı, şunları kaydetti:

​"Alanya’dan Hatay’a gerçekleştirdiğimiz vefa turu kapsamında, şehirde bizleri karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk’e, İl Başkanımız Sayın Mustafa Erdoğan’a ve Antakya İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Boyacıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Alanya ile Hatay arasında gönülden kurulan kardeşliğin en güzel örneklerinden birini yaşadık. Kardeşlik bağımızı resmileştirerek, ortak değerler ve güçlü dayanışma ruhu etrafında kenetlendik."

​Antakya merkezdeki temaslarını tamamlayan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, "Hatay’a Vefa Turu" programına ara vermeden devam ediyor.