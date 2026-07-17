Edinilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın menajeriyle yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Taraflar arasında temasların sürdüğü ve transfer şartları üzerinde görüş alışverişinin devam ettiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, 1+1 yıllık sözleşme formülü üzerinde çalıştığı öğrenilirken, tarafların anlaşma sağlaması halinde Mohamed Salah'ın Beşiktaş formasını giymesi bekleniyor.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Beşiktaş yönetimi dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Salah'ı kadrosuna katarak ses getirecek bir transfere imza atmayı hedefliyor.