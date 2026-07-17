Aydınlık gazetesinden Kaan Arslan’ın iddialarına göre Alanya’da yıllardır devam eden arazi davasında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Eski AK Parti Demirtaş Belde Belediyesi Meclis Üyesi Şeref Durusoy, otel yapılacağı vaadiyle devrettiği araziler nedeniyle açtığı davada yerel mahkemenin lehine karar verdiğini, ancak kararın istinafta bozulduğunu belirtti. Süreçte görev alan bir hakim hakkında ise cemaat avukatıyla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla HSK'ya şikayette bulunulduğu öğrenildi.

İddiaya göre Şeref Durusoy, Alanya sahiline yakın toplam 12 dönümlük üç farklı arazisini, otel yapılacağı ve ortak işletileceği vaadiyle 2010 yılında devretti. Ancak aradan geçen iki yıla rağmen herhangi bir yatırım yapılmadığını öne süren Durusoy, 2012 yılında arazilerini geri alabilmek için dava açtı.

YEREL MAHKEME DAVACI LEHİNE KARAR VERDİ

Yargılama sonunda Alanya'daki yerel mahkeme davacı Şeref Durusoy lehine karar verdi. Kararın ardından davalı tarafın istinafa başvurması üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, 2'ye karşı 1 oyla yerel mahkeme kararını bozdu. Haberde yer alan iddiaya göre karşı oy kullanan hakim, davalı tarafın iyi niyetli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

HSK’YA ŞİKAYET EDİLDİ

Dava dosyasında yer aldığı belirtilen iddialara göre, dosyaya bakan hakimlerden E.B.Y. ile davalı tarafın avukatı Tunahan İ. arasında geçmiş yıllarda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve bazı dönemlerde aynı baz istasyonlarından sinyal aldıkları ileri sürüldü. Bu iddialar üzerine Şeref Durusoy'un, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurarak hakimin tarafsızlığının araştırılmasını talep ettiği belirtildi. Habere göre HSK'nın inceleme süreci devam ediyor.

AVUKATTAN ‘CEMAAT’ İFADESİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise davalı tarafın avukatı Tunahan İ.'nin, 2023 yılında yaptığı suç duyurusunda kendisini "mensubu olmaktan şeref duyduğu cemiyetin üyesi" olarak ifade etmesi oldu. Haberde ayrıca bir avukatın savcılığa verdiği ifadede bazı yargı mensuplarıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunduğu ve soruşturma dosyasına WhatsApp durum paylaşımı olduğu öne sürülen bazı ekran görüntülerinin de sunulduğu aktarıldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Şeref Durusoy'un, uzun yıllardır devam eden dava sürecine rağmen arazilerini henüz geri alamadığı belirtilirken, dosyaya ilişkin yargısal süreç ile HSK incelemesinin sürdüğü ifade edildi.