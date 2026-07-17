Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 15.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Sencer T., yaklaşık 10 gün önce Erhan Z.’nin işlettiği berberde saç tıraşı oldu. Tıraşın ardından ücretini ödeyip teşekkür ederek iş yerinden ayrılan Muhammed Sencer T. iddiaya göre saçını beğenmeyerek durumu takıntı haline getirdi.

TIRAŞI BEĞENMEDİ İDDİASI

İddiaya göre Muhammed Sencer T., olaydan 1 gün önce berberin karşısındaki restorana giderek içecek sipariş etti ve saatlerce Erhan Z.’yi takip etti. Olay günü yeniden berberin bulunduğu sokağa giden Muhammed Sencer T., Erhan Z.’yi iş yerinin önünde bulunduğu sırada belinden çıkardığı bıçakla bacağından yaraladı. Yaralanan Erhan Z. iş yerine kaçarak saldırgandan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erhan Z. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Muhammed Sencer T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Sencer T., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Muhammed Sencer T.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.