Alanya'da mesleki eğitim kapsamında staj yaptığı otelin personel lojmanında çıkan yangında ağır yaralanan 16 yaşındaki Süleyman Tuna Ergüler, tedavi gördüğü hastanede verdiği 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Genç öğrencinin vefatı, hem ailesini hem de eğitim gördüğü okulu yasa boğarken, cenazesi memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Kütahya Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Süleyman Tuna Ergüler, yaz dönemi stajı kapsamında Alanya'da bir otelde görev yapıyordu. Personel lojmanında çıkan yangında ağır yaralanan Ergüler, olayın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç öğrenci, 39 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Kütahya'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Süleyman Tuna Ergüler için Cuma namazının ardından Kütahya'daki Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, baba Mustafa Ergüler ile anne Zehra Nur Ergüler oğullarının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi yakınları ve törene katılan vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Genç yaşta yaşamını yitiren Süleyman Tuna için edilen dualar sırasında cami avlusunda hüzün hakim oldu.

Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi

Kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Tuna Ergüler'in naaşı, dualar eşliğinde Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye katılan kalabalığın cami avlusunu ve çevresini doldurduğu görüldü. Okul arkadaşları ve öğretmenleri de genç öğrenciyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Yangında iki öğrenci yaşamını yitirdi

Alanya'daki otel personel lojmanında meydana gelen yangın, büyük üzüntüye neden olmuştu. Yangında ağır yaralanan stajyer öğrencilerden Süleyman Tuna Ergüler 39 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirirken, Eymen Enes Aygece de 37 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

Yaşanan trajedi, mesleki eğitim kapsamında farklı illerde staj yapan öğrencilerin kaldıkları lojmanların güvenliği ile çalışma ve barınma şartlarını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Olayın ardından benzer acıların yaşanmaması için öğrenci lojmanlarında alınan yangın güvenliği önlemlerinin artırılması yönündeki çağrılar da yeniden gündeme geldi.