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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde düzenlenen 15 Kasım Üniversitesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Dim, Genç TV sahibi Ertan Birinci'nin mütevelli heyeti başkanlığını yürüttüğü 15 Kasım Üniversitesi'nin yeni binasının açılışında, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi. Açılış töreninin ardından değerlendirmede bulunan Dim, yeni hizmet binasının üniversiteye ve KKTC yükseköğretimine hayırlı olmasını diledi.

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