ALANYA'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları, TTPP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Ekinci'nin ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, kentin ekonomik ve sosyal gelişimini ilgilendiren başlıca konular masaya yatırıldı.

Toplantıda ticaret, turizm, emlak, inşaat ve esnaf sektörlerini yakından ilgilendiren güncel gelişmeler değerlendirilirken, Alanya'nın öncelikli sorunlarına yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmelerde, Alanya'nın geleceğini ilgilendiren konularda ortak tavır alınması, hazırlanan çözüm önerilerinin ilgili kamu kurumları ve yetkili mercilere iletilmesi, ayrıca öncelikli başlıklarda ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

ORTAK AKILDA BULUŞTULAR

Toplantıya ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, ALTSO Başkan Vekili ve ALTİD Başkanı Cem Özcan, MÜTBİR Başkan Vekili Mevlüt Görücü, MÜTBİR Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gülseren, ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, ALTSO 17. Meslek Komitesi (Emlak Komisyoncuları) Başkanı Serkan Kıraç, ALEKOD Başkanı Abdullah Tuncer ile TTPP Alanya İlçe Başkanı Mehmet Ekinci katıldı.

Toplantının sonunda, Alanya'nın ortak menfaatleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve benzer istişare toplantılarının düzenli olarak sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Muhabir: Gülser YİĞİT