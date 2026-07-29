Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde, Olympos bölgesinde çıkan orman yangınında rüzgâr hızının saatte 50 kilometreye ulaşması alevlerin hızla yayılmasına yol açtı. Bölgede iki ev boşaltılırken, mahalle sakinlerinin tedbir amaçlı tahliyesine başlandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında başladı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan aynı anda müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda helikopter ve arazöz sevk edildi.

RÜZGÂR SAATTE 50 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yangının çıktığı saatlerde bölgede etkili olan kuvvetli rüzgâr, müdahaleyi zorlaştıran temel etken oldu. Rüzgâr hızının saatte 50 kilometreye kadar çıkması, alevlerin kısa sürede geniş bir alana dağılmasına neden oldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bölgedeki riske dikkat çekerek "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

İKİ EV BOŞALTILDI, MAHALLEDE TAHLİYE BAŞLADI

Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine iki ev sahipleri tarafından boşaltıldı. Yazır Mahallesi'nde yaşayanların da tedbir amacıyla bölgeden çıkarılmasına başlandı.

D400 KARAYOLU ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Yangın nedeniyle Kemer ile Kumluca arasındaki D400 karayolu, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Antalya'yı Kaş yönüne bağlayan bu sahil güzergâhının kapanması, turizm sezonunun en yoğun döneminde araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması yönünde uyarı yapıldı.

KUMLUCA'DA ORMANA GİRİŞ 4 GÜN YASAK

Artan yangın riski nedeniyle Kumluca'da ormanlık alanlara giriş 4 gün süreyle yasaklandı.

KAŞ'TA MÜCADELE İKİNCİ GÜNÜNDE

Antalya'da devam eden diğer büyük yangın ise Kaş ilçesinin Üzümlü Mahallesi'nde sürüyor. Bir gün önce sabaha karşı başlayan yangında müdahale ikinci gününe girdi.

Bölgenin sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısı, kara ekiplerinin çalışmasını güçleştiriyor. Ekipler zorlu şartlara rağmen gece boyunca aralıksız çalıştı.

Kaş'taki yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracıyla birlikte 155 teknik personel ve orman yangını işçisi müdahale ediyor. Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan desteğe başladı.