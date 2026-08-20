UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Trabzonspor, play-off turunun ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, taraftarının desteğini de arkasına alarak sahasında oynayacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Papara Park’ta oynanacak mücadeleyi Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Igor Pajac yönetecek.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi play-off turundaki Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadelede Trabzonspor, özellikle iç saha avantajını iyi kullanarak ikinci maç öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedefliyor.

GÖZLER MUHAMMED SALAH’TA

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesinde en çok merak edilen isimlerden biri yeni transfer Muhammed Salah oldu. Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan oyuna giren Mısırlı yıldızın Ferencvaros karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Teknik heyetin hücum hattında Salah’ın hızından ve bireysel becerisinden yararlanmayı planladığı belirtilirken, bordo-mavililerin gol yollarındaki önemli kozlarından biri de Paul Onuachu olacak.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut, Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Gomez, Yusuf, Zachariassen, Corbu, Cadu, Raemaekers, O'Dowda, Nagy, Joseph Rommens.

AVRUPA’DA 156. MAÇ

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı elde eden Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, Avrupa arenasındaki tecrübesini bir kez daha sahaya yansıtarak Macaristan temsilcisi karşısında tur kapısını aralamayı amaçlıyor.

HEDEF RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ

İki maç üzerinden oynanacak eşleşmede Trabzonspor için Papara Park’taki ilk mücadele büyük önem taşıyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde alacağı olumlu sonuçla rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor.

Trabzonspor-Ferencvaros maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak ve ATV’den canlı, şifresiz yayınlanacak.