UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Beşiktaş, play-off turunun ilk karşılaşmasında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da taraftarının önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Litvanya’daki rövanşa rahat çıkmak istiyor.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması 20 Ağustos 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin canlı yayın adresi ise S Sport Plus olacak.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Beşiktaş-Kauno Zalgiris mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler’in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi’nde lig aşamasına ulaşabilmek için iki maç üzerinden oynanacak eşleşmede Litvanya temsilcisini saf dışı bırakmaya çalışacak. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos’ta Litvanya’da oynanacak.

DUSAN VLAHOVIC UEFA LİSTESİNDE

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş cephesindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri Dusan Vlahovic oldu. Yeni transfer Sırp golcünün adı, siyah-beyazlıların UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesine eklendi. Böylece Vlahovic, teknik heyetin tercih etmesi halinde Avrupa Ligi play-off maçlarında forma giyebilecek.

Beşiktaş’ın UEFA kadrosunda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA 263. MAÇINA ÇIKIYOR

Kauno Zalgiris karşılaşması Beşiktaş açısından tarihi bir mücadele olma özelliği de taşıyor. Avrupa kupalarında daha önce 262 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, Litvanya temsilcisi karşısında 263. Avrupa sınavını verecek.

Beşiktaş ayrıca Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya’dan bir takımla karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 138. maçına da Kauno Zalgiris karşısında çıkacak.

GÖZLER TÜPRAŞ STADI’NDA

Avrupa Ligi lig aşamasına yalnızca bir tur uzaklıkta bulunan Beşiktaş için İstanbul’daki ilk karşılaşmanın sonucu büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak Litvanya’ya skor avantajıyla gitmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı 20 Ağustos Perşembe saat 20.00’de başlayacak ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Rövanş ise 27 Ağustos’ta oynanacak.