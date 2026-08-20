Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesap dönemi başladı. TÜİK'in açıkladığı Temmuz 2026 verisine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1,78 arttı, yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu. Böylece Ocak zammını belirleyecek temmuz-aralık döneminin ilk enflasyon verisi belli oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNDE HESAP NASIL YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 2026'nın ikinci yarısında oluşacak altı aylık enflasyon oranına göre güncellenecek. Bu nedenle yalnızca Temmuz ayındaki yüzde 1,78'lik artış, Ocak zammının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait TÜFE verileri de hesaba katılacak. Altı aylık toplam artış, aylık oranların basit biçimde toplanmasıyla değil, kümülatif olarak hesaplanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE FORMÜL FARKLI

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplama SSK ve Bağ-Kur'dan farklı işliyor. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu görevlileri için 2026'nın ikinci altı ayında yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayında ise yüzde 5 toplu sözleşme artışı öngörüldü. İkinci yarıdaki enflasyonun toplu sözleşmedeki sınırı aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da 2027 Ocak artışına yansıtılacak.

İSA KARAKAŞ'TAN OCAK 2027 İÇİN ZAM TAHMİNİ

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede yıl sonu enflasyonunun izleyeceği seyre göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alabileceği artış için bir tahmin aralığı paylaştı. Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10 ila yüzde 10,5 civarında bir güncelleme gelecektir" dedi.

Karakaş, memur ve memur emeklileri için ise daha farklı bir tabloya işaret ederek, "Yıl sonu beklentilerine göre memur ve memur emeklilerimiz için Ocak ayında en az yüzde 6,5, en fazla yüzde 8 civarında bir zam/güncelleme beklediğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Bu oranlar kesinleşmiş zam oranları değil; yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon verilerine bağlı tahmin niteliği taşıyor.

MERKEZ BANKASI VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri de zam hesabı açısından yakından izleniyor. TCMB'nin Temmuz 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,2 seviyesinde bulunuyor. 13 Ağustos'ta yayımlanan Enflasyon Raporu'nda da piyasa katılımcılarının 2027 yıl sonu beklentisinin yüzde 21,5 olduğu görülüyor. Ancak emekli ve memur maaşlarında belirleyici olan beklenti anketleri değil, TÜİK'in açıklayacağı gerçekleşmiş enflasyon verileri olacak.

ZAM ORANI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

2027 Ocak zammının kesin oranını öğrenmek için yılın ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon tablosunun tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde açıklanacak beş aylık TÜFE verisinin her biri hesaplamayı değiştirebilecek. Özellikle yılın son aylarında fiyatların nasıl hareket edeceği, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı ile memur ve memur emeklilerinde oluşabilecek enflasyon farkının büyüklüğünü doğrudan etkileyecek.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN 2026 MI, 2027 Mİ?

Gündemdeki bir diğer konu ise emeklilik dilekçesinin hangi yıl verilmesinin daha avantajlı olacağı. Karakaş, 2026 ile 2027 arasında emeklilik başvurusu yapanların aylıkları arasında çok büyük bir kayıp oluşacağı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi. "Geçmiş yıllardaki gibi 2026 ile 2027 arasında dilekçe verenler arasında devasa bir fark oluşmayacak. Hatta enflasyon yüzde 32 ve üzeri gelirse 2027'de dilekçe vermek daha avantajlı hale gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Emeklilik başvurusunun zamanlamasında yalnızca genel zam tahminine bakılması yeterli değil. Sigortalılık statüsü, prime esas kazançlar, çalışma süresi ve kişinin emeklilik şartları hesaplamayı etkileyebiliyor. Bu nedenle çalışanların yalnızca tahmini enflasyon oranına göre karar vermek yerine kendi emeklilik hesabını dikkate alması gerekiyor.

ŞİMDİ SIRADA BEŞ ENFLASYON VERİSİ VAR

Temmuz verisiyle birlikte 2027 Ocak maaş artışlarının yalnızca ilk parçası ortaya çıktı. Ağustos ayından aralık ayına kadar açıklanacak TÜFE rakamları geldikçe zam hesabı yeniden şekillenecek. Kesin tablo ise 2026'nın ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyonun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.