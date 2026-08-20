Antalya'nın Kepez ilçesinde, belediyenin kendi imkanlarıyla yetiştirdiği bitki ve fidanların doğrudan halka sunulacağı yeni bir satış noktası hayata geçiriliyor. Atatürk Mahallesi'ndeki ilk merkezin ardından ikinci şube olarak planlanan Dokumapark Bahçe Market, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da kapılarını açacak.

Kepez Belediyesi tarafından duyurulan projede, aracı olmadan üreticiden tüketiciye doğrudan ve bütçe dostu bitki satışı hedefleniyor. Satış kompleksi bünyesinde 45 metrekarelik iki kapalı ünite, 150 metrekare yarı açık sergileme alanı ve 700 metrekarelik açık alanla birlikte toplamda 900 metrekarelik bir tesis yer alıyor.

BELEDİYE BÜTÇESİNE VE YEREL EKONOMİYE NASIL KATKI SAĞLAYACAK?

Kentsel estetik ve yerel ekonomi açısından projenin önemine değinen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kendi fidanlıklarında yaptıkları üretim sayesinde belediye bütçesini çok daha verimli kullandıklarını aktardı. Kocagöz, kent sakinlerinin ev veya bahçelerini güzelleştirmek için ihtiyaç duydukları süs bitkilerine kültür ve yaşam merkezi Dokumapark üzerinden kolayca ve uygun fiyatlarla ulaşabileceğini bildirdi.