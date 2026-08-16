TÜRKSAT üzerinden televizyon yayınlarını takip eden vatandaşlar, kanal listelerinde yaşanan değişikliklerin ardından güncel frekans bilgilerini araştırmaya başladı. En çok merak edilen kanallardan biri de Show TV oldu.

Show TV’nin kanal listesinden kaybolması, yayının açılmaması veya ekranda “sinyal yok” uyarısının görülmesi durumunda uydu alıcısı üzerinden manuel kanal araması gerçekleştirilebiliyor.

Show TV’nin SD ve HD yayınları için farklı frekans değerleri kullanılıyor. Kanalı yeniden televizyonuna eklemek isteyenlerin doğru frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini girmesi gerekiyor.

SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ 2026

Show TV’nin güncel uydu bilgilerine göre kanal, Türksat 4A’nın 42 derece Doğu yörünge konumu üzerinden yayın yapıyor.

Show TV SD yayınını izlemek isteyenlerin kullanması gereken değerler şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12219 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 6500

FEC: 3/4

Transponder: 14

SHOW TV HD FREKANSI KAÇ?

Show TV yayınını yüksek çözünürlüklü olarak takip etmek isteyenler için HD yayın frekansı farklılık gösteriyor.

Show TV HD için uydu alıcısına girilmesi gereken değerler şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12209 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 10000

FEC: 3/4

Transponder: 14

Buna göre Show TV için 12219 H – 6500 – 3/4, Show TV HD için ise 12209 H – 10000 – 3/4 değerleri kullanılıyor.

SHOW TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Show TV kanal listesinde bulunmuyorsa televizyon veya uydu alıcısının kurulum menüsünden manuel arama yapılabiliyor.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için kumandadan öncelikle “Menü” bölümüne girilmesi gerekiyor. Ardından cihazın marka ve modeline göre “Kurulum”, “Ayarlar” veya “Uydu Ayarları” bölümü açılmalı.

Buradan “Manuel Arama”, “Kanal Arama” veya “TP Arama” seçeneklerinden uygun olanı seçerek frekans bilgileri girilebilir.

Show TV HD için 12209 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 10000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri girildikten sonra kanal taraması başlatılmalı.

Tarama işleminin tamamlanmasının ardından bulunan Show TV yayını kaydedilerek kanal listesine eklenebilir.

SHOW TV’DE “SİNYAL YOK” UYARISI ALANLAR NE YAPMALI?

Show TV’de “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşılması durumunda ilk olarak kanal listesinin güncel olup olmadığı kontrol edilebilir. Diğer kanallar sorunsuz şekilde izlenirken yalnızca Show TV’de sorun yaşanıyorsa manuel frekans taraması denenebilir.

Frekans değerlerinin eksiksiz ve doğru girilmesi önem taşıyor. Özellikle SD ve HD yayınların farklı frekanslarda olduğu göz önünde bulundurulmalı.

Manuel aramaya rağmen yayın bulunamaması halinde uydu sistemindeki sinyal seviyesi ve bağlantıların da kontrol edilmesi gerekebilir.

TKGS UYUMLU TELEVİZYONLARDA NE YAPILACAK?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) desteği bulunan televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellenebiliyor.

TKGS özelliğinin aktif olması halinde kullanıcının tek tek frekans bilgisi girerek manuel kanal araması yapmasına gerek kalmayabilir.

TKGS desteği bulunmayan cihazlarda ise kanal listesinde sorun yaşanması durumunda manuel kanal taraması yapılması gerekiyor.

SHOW TV FREKANSI DEĞİŞTİ Mİ?

Show TV’nin paylaşılan 2026 güncel uydu bilgilerinde SD ve HD yayınlar için iki ayrı frekans bulunuyor. İnternette eski veya farklı frekans değerleriyle karşılaşılması nedeniyle kullanıcıların güncel değerleri esas alması önem taşıyor.

Buna göre Show TV’nin 2026 frekans bilgileri özetle SD yayın için 12219 H – 6500 – 3/4, HD yayın için 12209 H – 10000 – 3/4 olarak belirtiliyor.

Bu bilgilerle manuel tarama yapılarak Show TV ve Show TV HD yayınları yeniden kanal listesine eklenebiliyor.