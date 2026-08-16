PASİFİK Okyanusu’nun sismik hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerinden Vanuatu açıklarında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem bölgede hareketliliğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) paylaştığı verilere göre depremin merkez üssü, Vanuatu’daki Port-Olry bölgesinin yaklaşık 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olarak belirlendi.

Depremin yerin yaklaşık 188 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Sarsıntının çevredeki yerleşim yerlerinde ne ölçüde hissedildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde deprem sonrasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen güçlü depremlerin ardından en fazla merak edilen konulardan biri tsunami riski olurken, 6,1 büyüklüğündeki son sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.

Depremin ardından bölgedeki gelişmelerin ve olası artçı sarsıntıların takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar kıyı bölgeleri için tahliye kararı veya tsunami nedeniyle alınmış olağanüstü bir önlem açıklanmadı.

DEPREM 188 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

USGS verilerine göre depremin yaklaşık 188 kilometre derinlikte meydana gelmesi dikkat çekti. Depremlerde büyüklüğün yanı sıra merkez üssünün yerleşim alanlarına uzaklığı ve sarsıntının meydana geldiği derinlik de olası etkiler açısından önem taşıyor.

Vanuatu açıklarındaki sarsıntının merkez üssünün denizde olduğu belirtilirken, bölgedeki yerleşim noktalarından hasar ihbarı gelmedi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından yapılan ilk kontrollerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasara ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı.

Bölgedeki sismik hareketliliğin takip edildiği, depremin ardından meydana gelebilecek olası artçı sarsıntılara ilişkin gelişmelerin de izlendiği belirtildi.