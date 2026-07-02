ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılanan Alman uyruklu Oliver R. (61), 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar duruşmasına, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada tercüman, sanık avukatı, mağdur çocuğun annesi Stephanie W. (37) ile müşteki vekili hazır bulundu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme heyetinin sorularını tercüman aracılığıyla yanıtlayan sanık Oliver R., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık savunmasında, "Herhangi bir suç işlemedim. Almanya'ya geri dönmek istiyorum. Önceki savunmalarımı aynen tekrar ediyorum. Öncelikle beraatimi, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehime olan yasal hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

SAVCI MAHKÛMİYET TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2014 doğumlu kızı S.R.'ye yönelik hem Alanya'da hem de Almanya'da bulundukları dönemlerde birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunun, mağdurun beyanları ve dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğunu belirtti. Mütalaada, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 103 ve 43. maddeleri kapsamında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması talep edildi.

MAHKEMEDEN 22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyadaki deliller, mağdurun beyanları ve tüm yargılama sürecini birlikte değerlendirerek sanığın, 12 yaşından küçük öz kızına karşı zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Mahkeme, sanığı Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun öz kızına karşı işlenmiş olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Eylemin zincirleme şekilde işlendiğinin kabul edilmesi üzerine ise ceza dörtte bir oranında artırılarak 22 yıl 6 ay hapis olarak belirlendi. Heyet ayrıca, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma, 5 Temmuz 2021 tarihinde mağdur çocuğun annesi Stephanie W.'nin, kızının genital bölgesinde yara fark etmesi üzerine kolluk kuvvetlerine başvurmasıyla başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Alman uyruklu Oliver R.'nin öz kızına yönelik cinsel istismar eylemlerinin bir kısmını Alanya'da, bir kısmını ise Almanya'da gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında işlem yapıldı. Sanık, 6 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mehmet AL / ÖZEL HABER