TÜRKSAT 3A üzerinden gerçekleştirilen televizyon ve radyo yayınlarının 15 Ağustos’u 16 Ağustos 2026’ya bağlayan gece diğer Türksat uydularına aktarılmasının ardından bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin yeniden güncellenmesi gerekebiliyor.

Yayınların aynı yörünge konumundan devam etmesi nedeniyle kullanıcıların genel olarak mevcut uydu antenlerinin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor. Ancak TKGS desteği bulunmayan veya kanal listesini otomatik güncelleyemeyen cihazlarda manuel kanal taraması yapılması gerekebiliyor.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 yayınını yeniden bulmak isteyen izleyiciler, kapsama alanına göre farklı frekanslardan yararlanabiliyor.

Türkiye kapsama alanı ana frekansı:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 ALTERNATİF FREKANSI

Türkiye kapsama alanında kullanılabilecek alternatif frekans bilgileri ise şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT DOĞU KAPSAMA ALANI FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12092 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT BATI KAPSAMA ALANI FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12226 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1’i kanal listesinde bulamayan izleyiciler televizyon veya uydu alıcısı üzerinden manuel kanal araması gerçekleştirebilir.

Bunun için kumandadan Menü, Ayarlar veya Kurulum bölümüne girilmesi gerekiyor. Ardından “Uydu Ayarları”, “Kanal Ayarları”, “Manuel Arama”, “TP Arama” veya “Kanal Ekleme” seçeneklerinden cihazda bulunan bölüm açılmalı.

Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra kullanılacak frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girilmeli. Türkiye ana kapsama alanı için 11794 V – 30000 – 3/4 değerleri kullanılabilir.

Bilgiler girildikten sonra “Kanal Ara” veya “TP Tara” seçeneği çalıştırılmalı. Taramanın tamamlanmasının ardından bulunan kanallar kaydedilmeli.

TKGS OLAN TELEVİZYONLARDA AYAR GEREKİYOR MU?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesi otomatik olarak güncellenebiliyor. Bu nedenle TKGS uyumlu cihazlarda manuel frekans girişi yapılmasına gerek kalmayabilir.

TRT 1 otomatik güncellemenin ardından da kanal listesinde görünmüyorsa cihaz üzerinden otomatik kanal arama veya şebeke taraması yapılabilir.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil cihazlarda ise güncel frekans bilgilerinin manuel olarak girilmesi gerekebilir.

ŞEBEKE TARAMASIYLA KANALLAR NASIL BULUNUR?

Kanalları tek tek eklemek istemeyen kullanıcılar Türksat’ın şebeke arama frekanslarını kullanarak daha kapsamlı bir tarama gerçekleştirebilir.

İlk şebeke arama frekansı:

12380 MHz – V (Dikey) – 27500 – 3/4

İkinci şebeke arama frekansı:

12423 MHz – H (Yatay) – 30000 – 3/4

Bu değerlerden biri cihazın manuel arama bölümüne girildikten sonra Şebeke/Ağ Taraması seçeneğinin aktif hale getirilmesi gerekiyor. Tarama başlatıldığında cihazın güncel kanalları yeniden bulması sağlanabiliyor.

TRT EBA FREKANS BİLGİLERİ

TRT EBA HD yayını için verilen bilgiler:

12458 MHz – H (Yatay) – 27500 – 2/3

TRT EBA SD yayını için ise:

12149 MHz – V (Dikey) – 27500 – 3/4

değerleri kullanılıyor.

TRT 1 KANALI KAYBOLDUYSA NE YAPILMALI?

TRT 1’in kanal listesinden kaybolması durumunda ilk olarak TKGS güncellemesi veya otomatik kanal taraması denenebilir. Sonuç alınamaması halinde güncel TRT 1 frekansıyla manuel TP taraması yapılabilir.

Frekansın doğru olmasına rağmen yayın bulunamıyorsa polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerinin doğru girilip girilmediği de kontrol edilmeli.