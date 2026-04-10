TRENDYOL Süper Lig'de zirve mücadelesine devam eden Trabzonspor'da yıldız futbolcu Paul Onuachu şoku yaşanıyor. Nijeryalı yıldızın, antrenmanda sakatlık yaşadığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi. Yarın oynanacak kritik maç öncesi yaşanan bu şok gelişme, Trabzonspor camiasında moralleri bozdu. Spor SERVİSİ

