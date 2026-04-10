Milyonlarca vatandaşı ve özellikle turizm bölgelerindeki işletmeleri sarsacak yeni bir tütün düzenlemesi için düğmeye basıldı. Gündeme gelen son taslak metin, sigara ve benzeri ürünlerin kullanım alanlarını daraltırken, kuralları ihlal edenlere yönelik çok sert yaptırımlar içeriyor. Alanya gibi yeme-içme ve konaklama sektörünün can damarı olduğu bölgelerde, hem yerel esnafı hem de tatilcileri yeni ve katı bir süreç bekliyor.

ALANYA TURİZMİNİ ETKİLEYECEK YASAKLAR

Eğitim, sağlık ve kamu binalarının yanı sıra açık hava etkinliklerinde de tütün ürünlerine geçit verilmeyecek. Turizmin kalbi Alanya'daki restoran, kafe ve oteller de bu şok dalgasından nasibini alacak. Yeme-içme mekanlarında genel bir sigara yasağı devreye girerken, işletmelerin sadece dışarıdan görünmeyen, servis yapılmayan ve toplam alanın yüzde 10’unu (en fazla 20 metrekare) aşmayan özel bölümlerinde sigara içilebilecek. Bu alanlara 18 yaş altı kesinlikle alınmayacak. Otellerde konaklayan misafirler ise sadece bu iş için özel olarak belirlenmiş odalarda tütün ürünü kullanabilecek. Sürücüler ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında sigara içmek tamamen yasaklanacak.

CEZALAR DUDAK UÇUKLATACAK

Denetimler, ihlallere göz açtırmayacak bir boyuta taşınıyor. İki kamu görevlisi ve bir kolluk kuvvetinden oluşan özel "tütün denetim ekipleri" doğrudan sahada işlem yapacak. Yasaklı alanlarda sigara yakan vatandaşın cebinden 5 bin TL çıkacak. Kuralları çiğneyen işletmeler 50 bin TL'den başlayan, tütün ürünlerinin reklam ve sunumunda ihlal yapan firmalar ise 5 milyon TL ile 25 milyon TL arasında değişen devasa cezalarla yüzleşecek. Standart dışı üretim yapan şirketlere ise en az 30 milyon TL idari para cezası kesilecek.

2040 YILINDA SİGARA TARİH OLUYOR

Taslağın en çarpıcı noktası ise tütün ürünlerinin kökten kazınması hedefi. 2040 yılı itibarıyla Türkiye'de tütün üretim ve satışının tamamen piyasadan silinmesi planlanıyor. Üstelik bu katı yaptırım sadece klasik sigaraları değil; elektronik sigaraları, ısıtılmış tütün ürünlerini ve yeni nesil nikotin sistemlerinin tamamını da kapsayacak.

KAPALI DOLAP DEVRİ VE RUHSAT İPTALİ

Satış noktalarında da kurallar baştan yazılıyor. Tütün ürünleri artık raflarda sergilenmeyecek, dışarıdan görünmeyen kapalı dolaplarda gizlenecek. Satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yaş doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecek. Yetkisiz veya kurallara aykırı satış yapanlar ağır bedeller ödeyecek. Aynı ihlali bir yıl içinde tekrarlayan işletmelerin cezaları katlanarak büyüyecek. Üçüncü kural ihlalinde dükkan 10 gün, dördüncüde 15 gün mühürlenecek; beşinci hatada ise işletmenin ruhsatı tamamen iptal edilerek kapısına kilit vurulacak.