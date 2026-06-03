ALANYA’NIN Tosmur Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerindeki yürüyüş yolunda yaşanan sıkışıklık ve düzensizlik, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle Muhtarı, özellikle yaya güvenliğini zorlaştıran dar geçişler, otobüs ve dolmuş duraklarının oluşturduğu yoğunluk ile uzun yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarına dikkat çekerek yetkililere düzenleme çağrısında bulundu. Muhtar, sahil şeridinde vatandaşların güvenli şekilde yürüyemediğini ve bazı noktaların yıllardır aynı şekilde kaldığını ifade etti.

'BU SORUN 25 YILDIR ÇÖZÜLMEDİ'

Muhtar yaptığı açıklamada, D-400 Karayolu’nun aynı zamanda yürüyüş yolu olarak kullanıldığını belirterek, bölgede ciddi bir planlama eksikliği bulunduğunu söyledi. Yaya alanlarının bazı noktalarda daraldığını, dolmuş ve otobüs duraklarının ise akışı daha da zorlaştırdığını ifade eden Muhtar, “Bu sorun 25 yıldır devam ediyor. Defalarca dile getirmemize rağmen çözülmedi” dedi.

MUHTAR YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bölgede en az 7-8 noktada benzer sıkıntı bulunduğunu belirten Muhtar, Alantur Köprüsü'nden Sarıtaş Otel yönüne kadar uzanan hatta da ciddi tıkanmalar yaşandığını dile getirdi. Yaya güvenliğinin risk altında olduğunu vurgulayan Muhtar, mevcut durumun artık kalıcı bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Muhtar, Alanya genelinde uygulanan sahil düzenleme sisteminin Tosmur bölgesine de uygulanmasını talep ederek, yetkililere çağrıda bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise özellikle yaz sezonu öncesinde sorunun çözülmesini bekliyor. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi