TOSLAK Sabir Erkin Ortaokulu’nda okul yararına mini tarım fuarı ve kermes etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte bölgedeki çiftçiler ile tarım firmalarının temsilcileri bir araya gelerek üretim süreçleri, ürün planlamaları ve sezon hazırlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ÇİFTÇİ VE FİRMALAR AYNI PLATFORMDA BULUŞTU

Toslak eski muhtarı ve Toslak Sabir Erkin Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Sabit Uysal, etkinliğin hem okul yararına gelir sağlamak hem de üretici ile firmaları buluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Uysal, Okul Aile Birliği Başkanı Ferhat Öksüz ile birlikte kermes düzenleme kararı aldıklarını belirterek, “Bölgemiz tarım bölgesi olduğu için çiftçilerimiz ile firma temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Domates, salatalık gibi ürünlerin üretim süreçleri ve sipariş planlamaları doğrudan üreticilerle değerlendiriliyor” dedi.

SEZON PLANLAMALARI MASAYA YATIRILDI

Özellikle sezon hazırlıklarının da görüşüldüğünü ifade eden Uysal, “Ağustos ekimi olarak bilinen güzlük sezon hazırlıkları kapsamında çiftçilerimizle firmalar arasında görüşmeler yapılıyor. Yazlık sezon değerlendirmesi de bu organizasyon kapsamında ele alınıyor” diye konuştu.

KERMES GELİRİ OKUL İÇİN KULLANILACAK

Etkinliğin aynı zamanda okulun ihtiyaçlarına katkı sağladığını vurgulayan Uysal, “Kermeste kurulan stantlardan elde edilen gelir de okul yararına aktarılıyor. Firmaların katılımıyla adeta fuar niteliğinde bir ortam oluşturduk. Bu tür etkinlikleri tek seferlik değil, sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

'BU TÜR ORGANIZASYONLARI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Okulun düzenli bir gelir kaynağı olmadığını belirten Uysal, eğitim ihtiyaçlarına dikkat çekerek, “Bir yazıcı 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Çocuklarımızın renkli çıktı ihtiyaçları var. Bu nedenle okulun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor. Bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

