Alanya’da hafta sonu plan yapan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Enerji altyapısını güçlendirme ve bakım çalışmaları kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

Yetkililer, gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarının ön planda tutulacağını belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları istendi.

9 MAYIS CUMARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

09.00 - 16.00 saatleri arasında:

- Büyükhasbahçe Mahallesi

- Mamadı bölgesi

- Cikcilli Mahallesi (304 Sokak, 202 Sokak, Kalgıdım Caddesi, Uzunsırt bölgesi)

- Fığla bölgesi (30 metre yolu ve Cikcilli çevresi)

- Çamlıca Mahallesi (Lortlar Sokak)

09.30 - 16.30 saatleri arasında:

- Emişbeleni Mahallesi (Türkmen Sokak)

- Konaklı Mahallesi (Cömert, Beyazıt Caddesi, Fatih Caddesi, Zaman bölgesi)

- Toslak Mahallesi (Dutluk, Ketenlik ve Sığırcılar Sokak)

10 MAYIS PAZAR GÜNÜ KESİNTİ UYGULANACAK BÖLGELER

10.00 - 16.00 saatleri arasında:

- Akçatı Mahallesi (Baraj Sokak)

- Bıçakçı Mahallesi

- Kestel Mahallesi (Baraj bölgesi, Hastepe Caddesi, Regülatör Caddesi, Sigorta bölgesi, Merines Caddesi)

- Kızılcaşehir Mahallesi (Regülatör bölgesi, 2. ve 3. bölgeler)

- Tosmur Mahallesi (Cevkiroğlu, 22102 Sokak, Çakıcı Caddesi)

- Uzunöz Mahallesi

- Üzümlü Mahallesi

- Oba Mahallesi (Obaçay Caddesi, Paşalar Sokak, Uğurlu ve Şeremetler bölgeleri)

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yetkililer, kesintiler sırasında elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Özellikle uzun süreli kesintilerin yaşanacağı bölgelerde buzdolabı, modem, bilgisayar ve elektrikli ev aletleri konusunda dikkatli olunması istendi.

Öte yandan işletmelerin de jeneratör ve alternatif enerji planlamalarını önceden yapmaları tavsiye edildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Alanya genelinde sürdürülen enerji altyapı yatırımlarının, özellikle yaz sezonunda artan elektrik tüketimine karşı sistemin daha güçlü hale getirilmesi amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Turizm sezonu öncesinde gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarının belirli bölgelerde önümüzdeki süreçte de devam edebileceği öğrenildi.