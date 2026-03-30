Alanya'daki motor sporları tutkunlarının da ekran başında heyecanla takip ettiği MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayağında nefesler tutuldu. Teksas eyaletindeki zorlu Amerika Pisti'nde sahne alan Prima Pramac Yamaha takımının Türk yıldızı Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde dev bir adım atarak spor tarihine damga vurdu.

TARİHİ EŞİK AŞILDI

Uzunluğu 5,5 kilometreyi bulan ve toplam 19 tur süren nefes kesici yarışa 17. cebinden başlayan milli sporcumuz, pistte zorlu bir tırmanışa imza attı. Rakiplerini geride bırakarak istikrarlı performansını koruyan Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 15. sırada geçmeyi başardı. Bu kritik sonuçla elde ettiği 1 puan, onu devler arenasında puan tablosuna giren ilk Türk pilot konumuna taşıdı. Alanya'daki hız tutkunları arasında da büyük yankı uyandıran ve sevinçle karşılanan bu dönüm noktası, motosiklet camiasında tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

İTALYAN PİLOT ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Amerika'daki kıyasıya mücadelenin galibi ise Aprilia Racing takımının İtalyan sürücüsü Marco Bezzecchi oldu. Tam 40 dakika 50.653 saniyelik inanılmaz derecesiyle bitiş çizgisini en önde geçen Bezzecchi, bu sezonki üst üste üçüncü zaferini kutlayarak şampiyonadaki iddiasını perçinledi. Podyumun ikinci basamağına takım arkadaşı Jorge Martin yerleşirken, zorlu yarışın üçüncülük koltuğunu KTM sürücüsü Pedro Acosta doldurdu.

YENİ ROTA İSPANYA

Amerika kıtasında yaşanan bu tarihi anların ardından gözler şimdiden Avrupa'ya çevrildi. Şampiyonanın kaderini belirleyecek olan ve Alanyalı sporseverlerin de takvimine not ettiği sezonun bir sonraki durağı İspanya Grand Prix'si, 26 Nisan'da motor sesleriyle yankılanacak.