Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın teknik direktör planlaması büyük ölçüde netleşti. Yıldırım'ın, seçimi kazanması durumunda futbol takımının başına 71 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u getirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Daha önce gündeme gelen Aykut Kocaman ismine yönelik oluşan tepkiler üzerine strateji değiştiren Yıldırım'ın, tecrübeli spor adamını teknik heyet yerine yönetim kadrosuna dahil etme kararı aldığı bildirildi. Basına yansıyan haberlere göre, kulübedeki liderlik görevi için listenin ilk sırasına 2022-2023 sezonunda da sarı-lacivertli ekibi çalıştıran Jesus yerleştirildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, önümüzdeki hafta içinde Portekizli teknik adamla resmi temaslara başlaması planlanıyor. Mevcut durumda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan deneyimli çalıştırıcı, kısa süre önce yaptığı açıklamalarda farklı kulüplerden teklifler aldığını doğrulamıştı.

JORGE JESUS FENERBAHÇE DÖNEMİNDE HANGİ İSTATİSTİKLERİ YAKALADI?

Sarı-lacivertli takımın başında daha önce 53 resmi müsabakaya çıkan Jorge Jesus, bu karşılaşmalarda maç başına 2.23 gibi dikkat çekici bir puan ortalaması elde etmişti. Yüksek puan ortalamasına rağmen Fenerbahçe o sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Deneyimli teknik adamın, Türkiye'deki yarım kalan hedeflerini gerçekleştirmek ve Galatasaray'ın ligdeki hegemonyasını sonlandırmak motivasyonuyla bu olası teklife sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Seçim sürecinin ilerlemesiyle birlikte teknik direktör konusundaki adımların daha da netlik kazanması bekleniyor.