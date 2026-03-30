Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen korkunç olay, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Alanya kamuoyunda da büyük bir şok dalgası yarattı. Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel bir okulun çevresindeki yeşillik alanda, yanmış bir otomobil bulunduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Bölgeye intikal eden emniyet güçleri, metal yığınına dönen aracın içinde tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı.

KÜLE DÖNEN ARAÇTA KORKUNÇ MANZARA

Olay yerini çembere alan ekiplerin yaptığı ilk detaylı incelemelerde, tamamen alevlere teslim olmuş otomobilin içerisinde yanmış insan kemikleri olduğu saptandı. Olayın ardındaki sır perdesini aralamak için çevredeki tüm güvenlik kameralarını anbean mercek altına alan dedektifler, aracın aslında bir gün önce alev aldığını gün yüzüne çıkardı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN KRİTİK İPUCU

Hurdaya dönen otomobildeki kemiklerin kime ait olduğu sorusu büyük bir merak uyandırırken, polis ekipleri kritik bir ihtimal üzerinde duruyor. Yapılan sorgulamalar sonucunda, bulunan kalıntıların aracın resmi sahibi olan 33 yaşındaki Erkan Yılmaz'a ait olabileceği şüphesi ağırlık kazandı. Alanya'daki vatandaşların da yakından takip ettiği bu vahim gelişmenin ardından, araçtan toplanan insan kemikleri kesin kimlik tespiti ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Olayın trajik bir kaza mı yoksa kan donduran bir cinayet mi olduğu henüz gizemini korurken, emniyet birimleri hiçbir detayı atlamadan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hem yerel hem de ulusal gündeme oturan, Alanya'da da büyük bir endişe ve merakla takip edilen bu olayın arkasındaki karanlık noktaların Adli Tıp raporu sonrasında aydınlatılması bekleniyor.