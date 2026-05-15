Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesinin düğümlendiği son hafta öncesinde, Antalyaspor cephesinden kritik bir açıklama geldi. Kulüp Başkanı Rıza Perçin imzasıyla yayımlanan metinde, ligin son haftasında oynanacak maçların Türk futbolunun adalet anlayışı için bir sınav niteliği taşıdığı vurgulandı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, kırmızı-beyazlı kulüp kendi kaderini sahada belirlemek için son düdüğe kadar savaşacağını duyurdu. Açıklamada, gelinen noktanın sadece bir maçtan ibaret olmadığı, sportmenlik değerlerinin ve rekabet kültürünün de test edildiği ifade edildi.

BÜYÜK KULÜPLERE KADRO VE CİDDİYET MESAJI

Ligdeki doğrudan rakiplerinin karşılaşacağı köklü kulüplere de seslenen Antalyaspor yönetimi, bu takımların geçmişten gelen güçleriyle mücadeleden taviz vermemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, büyük camiaların ligin her aşamasında tercih ettikleri as kadro yapılarını ve ciddiyetlerini son hafta maçlarına da yansıtmalarının futbolun itibarı açısından zorunlu olduğu kaydedildi.

SÜPER LİG'DE SON HAFTA DİNAMİKLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Süper Lig tarihinde küme düşme hattındaki çoklu puan hesaplamaları ve averaj dengeleri, son hafta maçlarındaki her bir golü ve kadro tercihini kritik hale getiriyor. Bu tür son hafta senaryolarında, ligde iddiası kalmayan takımların sahaya süreceği kadrolar genellikle spor kamuoyunda geniş çaplı adalet tartışmalarına zemin hazırlıyor.

Saha dışı hesapların içinde hiçbir zaman yer almadıklarını hatırlatan Başkan Perçin, alın terinin konuştuğu bir futbol ortamına inandıklarını aktardı. Süreçteki en büyük destekçilerinin Antalyaspor taraftarı olduğunun altını çizen yönetim, iyi ve kötü günde armasına sahip çıkan camiayla birlikte mücadelenin süreceği mesajını verdi.