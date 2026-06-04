Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, TOKİ ülke genelinde 64 ili kapsayan 20 bin konutluk yeni bir satış kampanyası başlattı.

İlk kez duyurulan proje kapsamında inşa edilecek 2+1 ve 3+1 tipindeki daireler, vatandaşların barınma ihtiyacını uygun koşullarda karşılamayı hedefliyor. Bakan Kurum, bu hamlenin aynı zamanda piyasadaki yüksek kira fiyatlarını aşağı çekme amacı taşıdığını aktardı.

FİYATLAR VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

Kampanyanın finansal detayları da kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, satışa sunulacak konutların başlangıç fiyatı 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için aylık taksit ödemeleri ise 18 bin TL'den başlayacak şekilde planlandı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Projeden faydalanmak için temel şart, başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut tapusunun bulunmaması. Bu kural, kampanyanın doğrudan ilk evini alacak kişilere ulaşmasını ve yatırım amaçlı alımların önüne geçilmesini sağlıyor. Ayrıca adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması zorunlu tutuluyor. Belirlenen şartları taşıyan vatandaşların başvuru süreci 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek olup, kayıt işlemleri TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden yürütülecek.