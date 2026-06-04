Bodrum'da 28 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden Reha Muhtar, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran saat 02.15'te vefat eden Muhtar'ın ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak duyuruldu.

Hastane yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Muhtar'ın tıbbi değerlendirmesinde ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluklar tespit edildi. Genel yoğun bakım ünitesinde uygulanan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan gazetecinin vefatı, medya camiasında geniş yankı buldu.

VASİYETİNDE KİMİN İSMİ GEÇİYORDU?

Ünlü ismin vefatının ardından, geçmişte sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Çocuklarının velayeti nedeniyle hukuki süreç yaşadığı oyuncu Deniz Uğur hakkında geçen yıl "Vasiyetimdir, ölürsem Deniz Uğur cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanan Muhtar'ın bu sözleri dikkat çekti. Ayrıca gazeteci, 2024 yılı içinde Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanmış ve iki aylık zorlu bir entübasyon sürecinin ardından taburcu edilmişti. O dönem hastane çıkışında sağlığın önemine vurgu yapan Muhtar, "Her şey benim derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor" diyerek sitemde bulunmuştu.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE NASIL BİR İZ BIRAKTI?

21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olan Muhtar, 1980'lerde başladığı kariyerinde özellikle 90'lı yıllara damga vurdu. 1991'de "Ateş Hattı" programıyla ana akım medyada yeni bir tartışma formatı yaratan gazeteci, haber sunumuna getirdiği farklı üslupla televizyon haberciliğinin dönüşümünde önemli bir rol oynadı. "Acı var mı acı?", "İyi akşamlar Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa" gibi kalıplaşmış ifadeleri, Türk televizyon tarihinin unutulmaz replikleri arasına girdi. Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Show TV ve ATV gibi birçok ulusal kanalda görev alan Muhtar, aynı zamanda çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Özel hayatında Selin Çağlayan ile evlilik yapan, Nilüfer ve Deniz Uğur ile uzun süreli ilişkiler yaşayan gazeteci, üç çocuk babasıydı.