Şanlıurfa'da tek başına yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan'ın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olayın şüphelisi kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, saldırganın Seyit Ali Sağır olduğunu belirledi. Şüphelinin Kamberiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir hurda deposunda saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

CİNAYETİN NEDENİ MUSKA TARTIŞMASI MI?

Şüpheli Seyit Ali Sağır'ın emniyette verdiği ifade, olayın arkasındaki nedeni gün yüzüne çıkardı. Uykusuzluk problemi yaşadığını belirten Sağır, bir yakınının tavsiyesi üzerine olaydan yaklaşık bir hafta önce Mehmet Doğan'ın evine gittiğini aktardı. Doğan'ın kendisine bir muska yazdığını söyleyen zanlı, ilerleyen günlerde psikolojik durumunun daha da bozulduğunu ve kendisine cinlerin musallat olduğuna inandığını öne sürdü. Bu düşünceyle tekrar aynı adrese giden şüphelinin, çıkan tartışma neticesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği bildirildi.

İZİNSİZ UYGULAMALAR ADLİ VAKALARA NASIL DÖNÜŞÜYOR?

Uzmanlar, tıbbi dayanağı olmayan ve yetkisiz kişilerce gerçekleştirilen bu tür uygulamaların sıklıkla adli vakalarla sonuçlandığına dikkat çekiyor. Psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin profesyonel sağlık kuruluşları yerine alternatif ve denetimsiz yöntemlere yönelmesi, telafisi mümkün olmayan trajik olaylara zemin hazırlayabiliyor.

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan Seyit Ali Sağır, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, adli sürecin devamı için adliyeye sevk edildi.