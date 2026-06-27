Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz mevsimi yaşanırken, yüksek rakımlı bölgelerde kar temizleme mesaisi devam ediyor. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunda, haziran ayının son günleri olmasına rağmen kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, sarp ve engebeli arazi şartlarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İş makineleriyle metrelerce yükseklikteki karları temizleyen ekipler, yol boyunca adeta kardan koridorlar oluşturarak ilerliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgenin zorlu coğrafi yapısı, karla mücadele eden ekipleri zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Tüm risklere rağmen, ulaşıma kapalı olan Sat Gölleri yolunun güvenli bir şekilde ve kısa süre içerisinde tamamen açılması hedefleniyor.

HAZİRAN AYINDA KAR NASIL KALIYOR?

İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesi, 3 bin metreyi aşan rakımıyla Türkiye'nin en yüksek buzul göllerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu olağanüstü irtifa ve derin vadilerin oluşturduğu mikroklima, yüksek kesimlerde kar örtüsünün yaz aylarının ortalarına kadar erimeden kalmasına zemin hazırlıyor.