Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan ve tarihi Phaselis Antik Kenti ile iç içe olan Phaselis Halk Plajı'nda altyapı eksiklikleri ziyaretçilerin tepkisini çekiyor. Tekirova Mahallesi sınırları içindeki plajı kullanan yerli ve yabancı turistler, tuvaletlerin kapı kilitlerindeki arızalar nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, antik kentin yanındaki halk plajında bulunan tuvaletlerin büyük bir kısmında kilit mekanizmaları işlevini yitirmiş durumda. Hafta sonu yoğunluğunda bölgeyi tercih eden aileler, kapıların içeriden kilitlenememesi sebebiyle zor anlar yaşadı.

ZİYARETÇİLER KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ

Kilitlerin çalışmaması üzerine vatandaşlar mahremiyet sağlamak amacıyla nöbetleşe bir sistem geliştirdi. Tuvaleti kullanan kişilerin yakınları, kapının dışarıdan açılmasını engellemek için elleri ve ayaklarıyla kapıyı tutarak önlem almaya çalışıyor. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği sığ ve kumlu plajda karşılaşılan bu tablo, ziyaretçiler arasında rahatsızlık yarattı.

TURİZM BÖLGELERİNDE ALTYAPI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri olan Phaselis, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunmasıyla öne çıkıyor. Bu tür yüksek ziyaretçi kapasiteli alanlarda temel hijyen ve sanitasyon altyapısının kesintisiz çalışması, destinasyonun genel imajı açısından kritik bir rol üstleniyor. Kilit arızası gibi onarımı kolay detaylar, yoğun sezonlarda ziyaretçi deneyimini doğrudan etkiliyor.

Tatilciler, plajdaki tuvalet kapılarının onarılması ve alanın daha hijyenik koşullara kavuşturulması için yetkili kurumlardan acil müdahale beklediklerini ifade ediyor.