Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, otomotiv dünyasının son dönemdeki en popüler araçlarından biri olan Tesla Cybertruck, Serik'te otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu. Aracın sergilenme adresi ise bölgenin önemli turizm ve alışveriş merkezlerinden The Land of Legends Mall oldu.

Farklı tasarımıyla öne çıkan elektrikli pikap, alışveriş merkezinin bünyesinde bulunan Marinart alanına yerleştirildi. Bölge için bir ilk olduğu belirtilen bu sergi sayesinde ziyaretçiler, aracı oldukça yakından inceleme şansı elde ediyor. Aynı zamanda katılımcılar, fütüristik tasarıma sahip bu modelle hatıra fotoğrafı çektirebiliyor.

ZİYARET SAATLERİ NASIL DÜZENLENDİ?

Otomobil tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, haftanın her günü ziyarete açık tutuluyor. Meraklılar, Tesla Cybertruck modelini 16.00 ile 24.00 saatleri arasında belirlenen alanda görebiliyor. Akşam saatlerini kapsayan bu planlamanın, bölgedeki alışveriş ve eğlence merkezlerinin ziyaretçi hareketliliğine uygun bir pratiklik sunduğu ifade ediliyor.