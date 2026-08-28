Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, köklü yağlı güreş geleneğini turizme kazandırmak amacıyla hazırlanan 'Gelenekten Geleceğe' projesi hayata geçirildi. Korkuteli Belediyesi ve Belediye Başkanı Saniye Caran'ın destekleriyle, Güreş Ağası Sabri Gülel tarafından yürütülen proje kapsamında, bölgeye gelen yabancı turistler Türk spor tarihinin önemli bir mirasını yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, proje kapsamında ilçeyi rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler ilk olarak Yağlı Güreş Müzesi'ni ziyaret ediyor. Burada efsane başpehlivanların biyografilerini kendi dillerinde okuyan turistler, kispet gibi geleneksel donanımları inceledikten sonra er meydanında düzenlenen gösteri müsabakalarını takip ediyor. Cazgır anonsları, pehlivanların yağlanması ve peşrev ritüelleri turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

30 AĞUSTOS İÇİN ÖZEL TRİBÜN

Projenin en kapsamlı adımı ise 30 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan 35. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde atılacak. Gerçek müsabakaların yapılacağı bu organizasyonda, uluslararası ziyaretçiler için er meydanında özel bir 'turist tribünü' oluşturuluyor. Gösteri güreşleriyle ön bilgi alan turistler, davul-zurna sesleri eşliğindeki başpehlivanlık mücadelelerini bu özel alandan izleyerek atmosferi doğrudan yaşayacak.

KÜLTÜR TURİZMİNE YENİ BİR SOLUK MU?

Antalya bölgesinde genellikle deniz, kum ve güneş üçgeninde yoğunlaşan turizm hareketliliği, bu tür yerel inisiyatiflerle kültürel bir boyut kazanıyor. Yağlı güreşin sadece yerel bir spor olmaktan çıkıp uluslararası bir turizm ürününe dönüşmesi, alternatif turizm arayışındaki ziyaretçilere özgün bir seçenek sunarken, geleneksel mirasın uluslararası alanda tanıtılmasına da doğrudan katkı sağlıyor.