Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisinde istihdamı korumayı ve yatırımları hızlandırmayı hedefleyen 1 trilyon liralık yeni finansman paketinin detaylarını açıkladı. CNBC-e'ye özel değerlendirmelerde bulunan Kacır, bankalar ve KOSGEB ile yürütülen sürecin imza aşamasına geldiğini bildirdi.

Geçtiğimiz ay duyurulan paketin 750 milyar liralık kısmını yatırım taahhütlü avans kredileri, 250 milyar liralık bölümünü ise işletme kredileri oluşturuyor. KOBİ'ler başta olmak üzere, yılın ilk ve ikinci yarısında istihdam seviyesini koruyan tüm ölçekteki firmalar bu yeni finansman desteklerinden faydalanabilecek.

YENİ ÇERÇEVE 1-2 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Bakan Kacır'ın aktardığına göre, 750 milyar liraya yükseltilen yatırım taahhütlü avans kredisinin kullanım şartları kısa süre içinde netleşecek. Mevcut durumda yüksek teknoloji odaklı stratejik yatırımları kapsayan program, bölgesel kalkınmayı ve yarım kalmış projelerin hızlandırılmasını da içerecek şekilde genişletilecek. Ayrıca 250 milyar liralık mevcut işletme kredisinin tamamlanmasının ardından sanayiciler için yeni paketlerin devreye alınması planlanıyor.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE İSTİHDAM KORUNDU MU?

Emek yoğun sektörler olan hazır giyim, tekstil, deri ve konfeksiyon alanlarında sağlanan çalışan başına aylık 3 bin 500 liralık destekler doğrudan sonuç vermeye başladı. Bakanlık verilerine göre, bu dört ana sektörde 2005 yılının Aralık ayındaki istihdam seviyesi, 2026

Haziran ayı itibarıyla sadece korunmakla kalmadı, aynı zamanda ilave istihdam yaratıldı. Bakanlık, sanayicinin finansman erişimini kolaylaştırarak yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini de eş zamanlı olarak hızlandırmayı hedefliyor.