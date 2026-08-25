Mobil cihaz güvenliği üzerine yapılan son araştırmalar, kullanıcıların şifre belirlerken farkında olmadan siber korsanların işini kolaylaştıran psikolojik kalıplar kullandığını ortaya koydu. Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, rastgele sanıldığını düşünülen birçok şifre aslında saniyeler içinde kırılabiliyor.

Uzmanlar, klavye üzerinde görsel bir bütünlük oluşturan veya ardışık ilerleyen rakamların büyük bir güvenlik zafiyeti yarattığını aktardı. İnsan beyninin karmaşık sayılar yerine parmak hareketlerini kolaylaştıran desenleri tercih etmesi, kaba kuvvet (brute-force) adı verilen şifre kırma yazılımlarının başarı oranını artırıyor.

EN ÇOK KIRILAN ŞİFRELER NELER?

Siber korsanların veri tabanlarında yapılan analizlerde, kilit açma denemelerinde en çabuk çözülen 3 rakamlı kombinasyonlar belirlendi. Klavye üzerindeki temel sıralama olan 1-2-3, ekranı çapraz kesen 1-5-9 ve tekrarlayan 0-0-0 dizilimleri ilk denenen şifreler arasında yer alıyor. Bu tür kombinasyonlar, toplu taşıma veya kafe gibi kalabalık ortamlarda ekranı izleyen kötü niyetli kişilerin (shoulder surfing) tek bir bakışla şifreyi ezberlemesine olanak tanıyor.

TELEFON GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Siber saldırılardan korunmak için 4 haneli PIN kodları yerine en az 6 haneli şifrelerin kullanılması gerektiği bildirildi. Tuş takımında harf veya düz çizgi oluşturan desenlerden kaçınılması büyük önem taşıyor. Ayrıca doğum yılları, alan kodları veya 1903, 1905, 1907 gibi takım kuruluş tarihlerinin şifre olarak kullanılmaması öneriliyor. Cihazların sunduğu yüz tanıma (FaceID) veya parmak izi okuyucusu gibi biyometrik doğrulama sistemlerini birincil kilit yöntemi yapmak, yetkisiz erişim riskini en aza indiriyor.