Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan siyasi hareketliliğin ardından istifa kararı alan CHP'li Mehmet Balık'ın yeni adresi netleşiyor. Yerel kaynakların aktardığına göre, Serik Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Balık'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirilmesi planlanıyor.

Süreç, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve beraberindeki bazı meclis üyelerinin 2026 yılı içinde CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesiyle başlamıştı. Bu gelişme üzerine Mehmet Balık, siyasi ve etik değerlerini gerekçe göstererek başkan yardımcılığı görevini bırakmıştı.

BÜYÜKŞEHİR VE SERİK MECLİSİNDE YENİ İSİMLER

Yeni daire başkanlığı görevi için meclis üyeliklerinden de istifa ettiği belirtilen Balık'ın yerine gelecek isimler belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde boşalan koltuğa CHP Serik Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz'ın geçeceği ifade ediliyor. Serik Belediye Meclisi'ndeki eksikliğin ise CHP yedek listesinden Mehmet Koca ile doldurulacağı bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YENİ ATAMALAR BEKLENİYOR MU?

Mehmet Balık'ın atanma sürecinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetim kadrosunda geniş çaplı bir revizyon hazırlığı olduğu öne sürüldü. Kulislerde, belediye bünyesindeki 7 daire başkanının görevden alınarak yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacağı konuşuluyor.

Serik'teki siyasi geçiş sürecinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un yanı sıra İbrahim Akın, Halil Demir, Ahmet Anıl, Mehmet Küçükkurt ve Ata Ünal da AK Parti saflarına katılmıştı. Önümüzdeki günlerde hem Balık'ın resmi atamasının hem de diğer daire başkanlıklarındaki değişimlerin kesinleşmesi bekleniyor.