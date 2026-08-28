Antalya'nın Kemer ilçesinde bozulan yolların yenilenmesi ve ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla onarım çalışmaları başlatıldı. Bölgede görev yapan ekipler, belirlenen güzergahlarda yol iyileştirme işlemlerini sürdürüyor.

2,5 KİLOMETRELİK GÜZERGAH YENİLENİYOR

Bakım faaliyetleri özellikle Minta Sokak ile 233, 279, 281 ve 227 numaralı sokaklar üzerinde yoğunlaştırıldı. Sahadaki ekiplerin bildirdiğine göre, toplamda 2,5 kilometrelik bir yol ağını kapsayan onarım işlemleri planlı bir takvim çerçevesinde ilerliyor.

ÇALIŞMALARIN BÖLGEYE ETKİSİ NE OLACAK?

Yürütülen altyapı ve üstyapı düzenlemeleriyle birlikte, yıpranmış yolların standartlara uygun hale getirilerek olası trafik aksaklıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, devam eden sürecin en kısa sürede tamamlanarak söz konusu güzergahların daha güvenli ve konforlu bir şekilde kullanıma sunulması planlanıyor.