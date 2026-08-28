Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan 24 ve 28 Ağustos 2026 tarihli günlük hal fiyat listelerine göre, sebze ve meyve fiyatlarında belirgin dalgalanmalar kaydedildi. Haftanın ilk ve son günü arasındaki verilere göre, bazı ürünlerin kilogram fiyatında ciddi artışlar yaşanırken, temel tüketim maddelerinde gerileme görüldü.

Fiyat listeleri karşılaştırıldığında en dikkat çekici yükseliş kirazda tespit edildi. 24 Ağustos Pazartesi günü kilogramı 100 ile 200 TL arasında işlem gören kirazın üst fiyat limiti, 28 Ağustos Cuma günü 270 TL'ye ulaştı. Böylece kirazın tavan fiyatında 70 TL'lik bir artış kaydedildi. Tropikal ve orman meyvelerinde de yukarı yönlü bir ivme izlendi. Ananasın en yüksek fiyatı 140 TL'den 160 TL'ye, ahududu 130 TL'den 140 TL'ye, böğürtlen ise 80 TL'den 95 TL'ye çıktı.

HAFTANIN EN PAHALI ÜRÜNÜ HANGİSİ OLDU?

Toptancı halinde kilogram bazında en yüksek rakama ulaşan ürün lime limon oldu. Pazartesi günü 200 ile 315 TL bandında satılan lime limon, haftayı 200 ile 320 TL aralığında kapattı. Fiyat sıralamasında lime limonu 270 TL ile kiraz, 240 TL ile kivi ve zencefil izledi. Kivi 140-230 TL aralığından 140-240 TL'ye yükselirken, zencefil hafta boyunca 150-240 TL bandındaki yerini korudu.

ELMA VE DOMATESTE FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ?

Sebze ve meyve grubundaki bazı temel ürünlerde ise fiyatların gerilediği bildirildi. Golden elmanın kilogram fiyatı 50-120 TL seviyesinden 40-70 TL'ye inerek tavan fiyatta 50 TL'lik bir düşüş yaşadı. Granny Smith elma ve Santamariya armudunun en yüksek fiyatları da 120 TL'den 80 TL'ye geriledi. Sebze reyonunda kereviz 50-70 TL aralığından 30-60 TL'ye, yerli sarımsak 150 TL'den 130 TL'ye, yeşil soğan ise 100 TL'den 80 TL'ye düştü. Bölgenin en çok işlem gören ürünü domatesin fiyatı 15-30 TL bandından 10-28 TL aralığına gerilerken, çeri domatesin tavan fiyatı 110 TL'den 90 TL'ye indi. Yeşilliklerde ise ufak çaplı artışlar gözlendi; fesleğen 14 TL'den 19 TL'ye, aysberk marul 25 TL'den 30 TL'ye, fındık turp ise 15 TL'den 20 TL'ye yükseldi.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ TÜKETİCİYE NASIL YANSIYACAK?

Antalya Toptancı Hali, Akdeniz Bölgesi'ndeki tarımsal tedarik zincirinin ana merkezi konumunda bulunuyor. Buradaki toptan fiyat dalgalanmalarının, önümüzdeki günlerde Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerdeki semt pazarları ve manav tezgahlarına doğrudan yansıması bekleniyor. Özellikle domates ve elma gibi ürünlerdeki düşüşün tüketici sepetini bir miktar rahatlatabileceği, kiraz ve tropikal meyvelerdeki artışın ise perakende etiketlerini yukarı çekeceği değerlendiriliyor.