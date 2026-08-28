Antalya'nın Serik ilçesinde gün içerisinde üç farklı mahallede zirai alan yangını meydana geldi. Yeşilyurt, Kozan ve Kürüş mahallelerinde peş peşe başlayan yangınlar, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

İlk yangın saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde başladı. Bir kamyonetin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu kopan kablolardan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Hızla büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, zeytin ağaçları ve tarım arazisinin bir kısmı zarar gördü. Saat 13.30 sularında ise Kozan Mahallesi'nde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen ikinci bir yangın yaşandı. Orman işletme müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve bölge halkının ortak çalışmasıyla söndürülen bu yangında da meyve ağaçları tahrip oldu.

SAMAN BALYALARI ALEV ALDI

Günün üçüncü yangını saat 14.30 sıralarında Kürüş Mahallesi'nde ortaya çıktı. Yol kenarındaki otluk alandan tarım arazisine yayılan alevler, bir römorkun üzerindeki saman balyalarını tutuşturdu. Çevredeki ağaçların da etkilendiği yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olay yerine gelerek durumu takip eden Kürüş Mahalle Muhtarı Ferhat Demir, ihbar üzerine itfaiye ve iş makinelerinin hızla bölgeye ulaştığını bildirdi. Demir, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin evlere sıçramadan engellendiğini açıkladı.

ZİRAİ ALANLARDA ERKEN İHBARIN ÖNEMİ NEDİR?

Özellikle kuru otların yoğun olduğu tarım arazilerinde, ufak bir kıvılcım veya elektrik kontağı kısa sürede büyük çaplı yangınlara dönüşebiliyor. Serik'te aynı gün içinde peş peşe yaşanan bu üç olay, yangının büyümeden ve yerleşim alanlarını tehdit etmeden durdurulabilmesi için vatandaşların erken ihbarının ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gösterdi.