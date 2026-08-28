Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında bu akşam saat 21.30'da sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maç öncesi dikkat çeken bir kaleci gelişmesi yaşandı. TRT ekranlarından yayınlanacak mücadele öncesinde, bir süredir takımdan gönderilmesi planlanan 35 yaşındaki İspanyol kaleci Julián Cuesta'nın lisansı çıkarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen hafta sahasında Pendikspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından 26 yaşındaki kaleci Abdullah Yiğiter ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı. İddialara göre, hatalı goller yediği gerekçesiyle eleştirilen Abdullah'ın tribünlere tepki göstermesi ve polis müdahalesiyle soyunma odasına götürülmesi kriz yaratmıştı.

CUESTA NEDEN TAKIMDA KALDI?

Geçtiğimiz sezonki performansının ardından yolların ayrılması planlanan Julián Cuesta'nın, aldığı yüksek maaşı başka bir kulübün karşılamaması nedeniyle takımda kaldığı aktarıldı. Yaşanan son olaylar ve form düşüklüğü nedeniyle Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın bu akşamki maçta kaleyi yeniden tecrübeli eldivene emanet etmesi bekleniyor.

ANTALYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Sezona Ankara Keçiörengücü karşısında alınan 4-3'lük galibiyetle başlayan Antalya temsilcisi, ardından Mardin 1969

Spor'a 2-0 ve Pendikspor'a 3-2 yenilerek ilk üç haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-beyazlılar, kaledeki bu zorunlu değişimin de gölgesinde Sarıyer karşısında taraftarı önünde galibiyet alarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.