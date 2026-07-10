Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37. Grup eski Başkanı Şeyhmus Kökerer, ekonomide yaşanan nakit sıkışıklığının yeme-içme sektöründe yarattığı tahribatı açıkladı. Antalya genelinde alım gücünün düşmesi ve kredi kartı limitlerinin dolması nedeniyle lüks restoranların bile yarısının boş kaldığı bildirildi.

Piyasada daralan nakit akışının ticari hayatı durma noktasına getirdiğini belirten Kökerer, işletmelerin artan maliyetler karşısında zorlandığını aktardı. Satın alma gücündeki gerilemenin sadece temel ihtiyaçları değil, lüks tüketimi de doğrudan kestiği vurgulandı.

KRİZ LÜKS TÜKETİMİ NASIL ETKİLEDİ?

Geçmiş ekonomik dalgalanmalarda lüks tüketim yapan kesimin harcamalarına devam ettiğini hatırlatan Kökerer, mevcut tablonun çok daha farklı olduğunu ifade etti. Antalya Ekspres'in aktardığı açıklamalara göre, nakit akışındaki problemin hem yeni yatırımların önünü kestiği hem de ev ve araç satışlarında ciddi düşüşlere neden olduğu belirtildi. Artık yüksek gelir grubunun da harcamalarını kıstığı ve lüks lokantaların müşteri bulmakta zorlandığı kaydedildi.

ALANYA YEME İÇME SEKTÖRÜNE OLASI YANSIMASI NEDİR?

Turizm ve gastronomi alanında Antalya'nın en önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da da yeme-içme sektörü bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle yüksek segmentli restoranların müşteri kaybetmesi, bölgedeki işletmecilerin maliyet ve fiyatlama stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Yüksek gelir grubunun harcama alışkanlıklarındaki bu daralma, hizmet sektörüne dayalı yerel ekonominin muhtemel risklerini de gözler önüne seriyor.