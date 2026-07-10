Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren 5 şirket hakkında 8 Temmuz 2026 itibarıyla 3 aylık geçici konkordato kararı verdi. Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, piyasadaki tahsilat sorunlarını derinleştiren bu gelişme bölgedeki üreticilerde endişe yarattı.

Sürece dahil olan şirketlerin Güzelbağlılar Tarım, Aka Yılmaz Yaş Sebze Meyve, Kayalar Paketleme, Ömer Aka İnşaat ve Ülker Fresh olduğu bildirildi. Mahkeme kararıyla birlikte, bu işletmelere yönelik haciz ve icra takipleri geçici olarak durdurulurken, mal varlıklarının devredilmesi de sınırlandırıldı. Alacaklıların mahkeme kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

3 MİLYAR LİRALIK KAYIP İDDİASI

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Antalya Şubesi eski Başkanı Vural Şahin, sektördeki nakit akışının durma noktasına geldiğini ifade etti. Şahin'in açıklamalarına göre, son 45 gün içinde piyasada yaklaşık 3 milyar liralık bir meblağ tahsil edilemeyerek buharlaştı. Konkordato ilan eden firmalardan çek alan diğer yerel işletmelerin de batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

KONKORDATO KARARLARI BÖLGE ÇİFTÇİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Gazipaşa'dan Fethiye'ye uzanan tarım havzasında yer alan Alanya ve çevre ilçelerindeki üreticiler, toptancı halindeki mali darboğazların olası yansımalarını yakından takip ediyor. Sezon sonunda ürün bedellerini tahsil edemeyen çiftçilerin, artan girdi maliyetleri karşısında yeni üretim dönemine başlamakta zorlanacağı değerlendiriliyor.

Mahkemenin atayacağı komiser heyeti, söz konusu 5 şirketin mali yapısını ve borç ödeme kapasitesini detaylı şekilde inceleyecek. Üç aylık geçici mühletin ardından, şirketlerin faaliyet durumuna göre konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği kesinlik kazanacak.