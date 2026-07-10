Ezel dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan 46 yaşındaki oyuncu İsmail Filiz, uzun süren sessizliğini bozdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü oyuncu kameralardan uzak kaldığı dönemin nedenlerini ve gelecekteki kariyer planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı yapımda 'Ömer' karakterine hayat veren Filiz, son haliyle sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler, geçen yılların oyuncunun fiziksel görünümünde belirgin bir değişikliğe yol açmadığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

EKRANLARA NEDEN ARA VERDİ?

Oyunculuğa ara vermesinin temel sebebinin ailesi olduğunu belirten Filiz, bir kız çocuğu babası olarak onun büyüme evrelerine şahitlik etmek istediğini aktardı. Bu süreçte Ankara'da bulunan aile şirketiyle ilgilendiğini ifade eden oyuncu, "Biraz çocuğumla vakit geçirmek istedim. Onun büyüdüğü anları kaçırmak istemedim. Biraz ara verdim ama buna değdi" sözleriyle aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EZEL DİZİSİNİN TÜRK TELEVİZYONLARINDAKİ YERİ NEDİR?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Ezel, yayınlandığı dönemde karakterlerinin psikolojik derinliği ve olay örgüsüyle kült bir statüye ulaşmıştı. İsmail Filiz'in canlandırdığı Ömer karakteri, ihanete uğrayarak Ezel'e dönüşme sürecindeki kilit rolüyle dizinin temel çatışmasını oluşturuyordu. Söz konusu rol, oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştı.

Ailesine ayırdığı zamanın ardından yavaş yavaş projelere dönme niyeti taşıdığını belirten Filiz, oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.