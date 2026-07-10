Küresel telekomünikasyon devi Vodafone Group'un ortaklık yapısında önemli bir değişiklik yaşandı. Fransız yatırımcı Xavier Niel'e ait Vega şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun elinde bulunan yüzde 16'lık Vodafone hissesini devraldı. Toplam 4,4 milyar sterlin bedelle gerçekleşen bu işlemin ardından Niel, şirketin en büyük hissedarı unvanını elde etti.

Financial Times'ın yayımladığı habere göre, söz konusu hisse devri perşembe günkü kapanış değerinin yüzde 15 üzerinde, hisse başına 110 peni primle hesaplandı. Anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte Vodafone hisseleri, cuma gününün ilk işlemlerinde Londra borsasında yüzde 13 oranında değer kazandı. Resmi onay süreçleri tamamlanana dek hisselerin üç farklı finansal kuruluş nezdinde emanette tutulacağı bildirildi.

Sürecin resmileşmesiyle e& grubu, Vodafone yönetim kurulundaki temsil hakkından ayrılacak. Şirket yönetimi bu satışı, ana faaliyet alanlarına odaklanma ve yatırımı nakde çevirme stratejisi olarak açıkladı. Daha önce 2022'de Atlas Investissement aracılığıyla yüzde 2,5'lik bir hisse alıp satan Niel ise bu hamleyle uzun vadeli yatırımcı statüsünde şirkete dönmüş oldu.

XAVIER NIEL'IN TELEKOM SEKTORUNDEKI YATIRIMLARI NELER?

Fransız milyarder Niel, Fransa, İtalya, Polonya ve İrlanda pazarındaki güçlü varlığının yanı sıra küresel ölçekte de dikkat çekiyor. Latin Amerika pazarında Millicom ve İsveç'te Tele2 şirketlerinde büyük paylara sahip olan Niel'in oğlu Jules Niel de Millicom yönetiminde görev yapıyor. Tele2 tarafında ise temsil süreci Iliad'ın üst düzey yöneticileri tarafından yürütülüyor.

VODAFONE YENIDEN YAPILANMA SURECINDE HANGI ADIMLARI ATTI?

Bu kapsamlı hisse devri, CEO Margherita Della Valle'nin başlattığı küçülme ve ana pazarlara odaklanma stratejisiyle eş zamanlı ilerliyor. Şirket, zarar eden birimlerini elden çıkarma politikası doğrultusunda 2024 ve 2025 yıllarında İspanya ve İtalya operasyonlarını satmıştı. Ayrıca Hollanda operasyonundaki yüzde 50'lik payın devredileceği de yılın başlarında duyurulmuştu.

Küresel pazarlarda küçülmeye giden Vodafone, iç pazardaki gücünü artırmak için stratejik satın almalara yöneliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Birleşik Krallık'taki ortak girişim Vodafone Three'nin tam kontrolünü sağlamak amacıyla 4,3 milyar sterlinlik bir yatırım planı açıklanmıştı. Yeni ortaklık yapısının şirketin sürdürülebilir büyüme ve nakit akışı hedeflerine nasıl yansıyacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.