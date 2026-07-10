Küresel gastronomi değerlendirme platformu TasteAtlas tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi 100 Salatası" listesinde Türk mutfağı önemli bir başarıya imza attı. Açıklanan verilere göre, Antalya yöresine ait coğrafi işaretli tahinli piyaz, dünya sıralamasında 9'uncu basamakta yer alarak en iyi 10 salata arasına girmeyi başardı.

Binlerce yemek eleştirmeni ve kullanıcının oylarıyla belirlenen sıralamada, zirveyi Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos salatası aldı. Domates, peynir, zeytin ve kapari gibi Akdeniz ürünleriyle yapılan Dakos'un ardından üst sıraları zorlayan Antalya piyazı, klasik tariflerden farklılaşan yapısıyla dikkat çekti. TasteAtlas'ın aktardığına göre, listede Türkiye'yi temsil eden tek lezzet piyaz olmadı.

TÜRKİYE'DEN 6 FARKLI LEZZET LİSTEDE

Gastronomi platformunun yayımladığı listede Mersin usulü kısır 17'nci sırada kendine yer buldu. Geleneksel tatlarımızdan patlıcan salatası 27'nci, semizotu salatası 43'üncü, zeytin piyazı 54'üncü ve çoban salata ise 60'ıncı sıradan listeye dahil oldu. Böylece Türk mutfağının zengin salata kültürü uluslararası alanda geniş çaplı bir tescil almış oldu.

ANTALYA PİYAZINI DÜNYA MARKASI YAPAN SIR NE?

Antalya piyazını diğer yörelerdeki standart tariflerden ayıran en temel özellik, sosunda yatıyor. Küçük taneli kuru fasulyelerin haşlanmasının ardından tahin, limon suyu, sirke ve ezilmiş sarımsakla hazırlanan özel bir sos ilave ediliyor. İnce doğranmış soğan ve maydanozla harmanlanan bu lezzet, servis tabağında isteğe göre haşlanmış yumurta ve domates dilimleriyle buluşuyor. Bölge halkı bu özgün salatayı genellikle meşhur şiş köfteyle birlikte tüketmeyi tercih ediyor.

BÖLGE TURİZMİNE GASTRONOMİ KATKISI

Antalya merkez ve Alanya gibi her yıl milyonlarca yabancı misafiri ağırlayan turizm destinasyonları için bu tür uluslararası gastronomi dereceleri yakından takip ediliyor. Yöresel lezzetlerin küresel platformlarda üst sıralara tırmanması, turistlerin yerel mutfak kültürüne yönelik merakını artırarak bölgenin gastronomi turizmine muhtemel bir ivme kazandırıyor.