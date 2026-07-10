CHP MYK, bugün saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında parti teşkilatına yönelik yeni düzenlemeler, disiplin süreçleri ve bazı görev değişikliklerinin yer aldığı öne sürüldü.

Ankara kulislerinde özellikle il başkanlarına yönelik yeni kararların alınabileceği ve bazı isimlerin disiplin sürecine sevk edilebileceği konuşuluyor.

"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

Toplantı öncesinde en çok konuşulan iddia ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in görevden alınabileceği yönündeydi. Ancak parti genel merkezine yakın kaynaklar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin değerlendirmesine göre, böyle bir kararın MYK'dan çıkma ihtimali bulunmuyor.

Hukuki süreç hatırlatıldı

Parti kaynakları, CHP Grup Başkanlığı'nın seçimle belirlenen bir görev olduğuna dikkat çekerek, MYK'nın doğrudan bu görevi sona erdirme yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, Özgür Özel'in tedbirli olarak disipline sevk edilmesi ve parti üyeliğinin askıya alınması gibi farklı hukuki süreçlerin yaşanması halinde grup başkanlığı görevinin de etkilenebileceği ifade ediliyor. Ancak şu aşamada böyle bir kararın alınacağına dair somut bir işaret bulunmadığı belirtiliyor.

İl başkanları ve milletvekilleriyle ilgili kararlar bekleniyor

Siyasi kulislerde, MYK toplantısının ardından bazı il başkanları hakkında yeni görevlendirme veya görevden alma kararlarının açıklanabileceği konuşuluyor. Ayrıca bazı milletvekilleriyle ilgili disiplin süreçlerinin de gündeme gelebileceği iddialar arasında yer alıyor.

Toplantı sonrası alınan kararların CHP Parti Sözcüsü tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yeni parti iddiaları da gündemde

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer başlık ise Özgür Özel'in siyasi geleceği oldu. Parti içindeki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde yeni bir siyasi oluşum veya farklı siyasi seçeneklerle ilgili adımların netleşebileceği öne sürülüyor.

Ancak bu konuda CHP yönetimi ya da Özgür Özel cephesinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.