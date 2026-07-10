Nefes borusunun önünde yer alan ve vücudun enerji harcama hızını belirleyen tiroid bezi, metabolizmanın temel yöneticisi olarak görev yapıyor. Tıp literatürüne göre, bu bez tarafından salgılanan T3 ve T4 hormonları sindirim sisteminden kalp atış hızına kadar birçok hayati fonksiyonu düzenliyor. Hormon üretimindeki herhangi bir dengesizlik, metabolizmanın aşırı hızlanmasına veya yavaşlamasına neden olarak kalıcı kalp ve damar rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor.

TİROİD HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tiroid bezinin çalışma hızındaki değişimler, vücutta farklı fiziksel belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanların aktardığına göre, bezin az çalıştığı hipotiroidi durumunda kronik halsizlik, sürekli uyku hali, aşırı üşüme, cilt kuruluğu ve açıklanamayan kilo artışı ortaya çıkıyor. Bezin aşırı çalıştığı hipertiroidi vakalarında ise ani kilo kaybı, çarpıntı, ellerde titreme ve yoğun terleme gözlemleniyor. Ayrıca boğazda dolgunluk hissi, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığı, tiroid bezinin büyüdüğünü işaret eden önemli fiziksel değişimler arasında yer alıyor.

HASTALIĞI TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı otoimmün reaksiyonlar ve genetik yatkınlık, tiroid hastalıklarının en temel nedenleri olarak kabul ediliyor. Özellikle Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminin tiroid bezini tahrip etmesiyle ortaya çıkan en yaygın faktör olarak öne çıkıyor. İyot eksikliği veya fazlalığı, yoğun stres, hamilelik süreçleri ve geçirilen viral enfeksiyonlar da hormon dengesini bozabiliyor. Ailesinde tiroid rahatsızlığı bulunan kişilerin bu hastalıklara yakalanma riski çok daha yüksek seyrediyor.

TSH DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde TSH, Serbest T3 ve Serbest T4 hormon seviyeleri belirleyici rol oynuyor. Sağlıklı bir yetişkinde TSH değerinin 0.4 ile 4.0 mIU/L referans aralığında olması bekleniyor. TSH oranının bu sınırın üzerine çıkması bezin yetersiz çalıştığını, altına düşmesi ise aşırı çalıştığını kanıtlıyor. Kesin teşhis için laboratuvar testlerinin yanı sıra, uzman hekim kontrolünde bezin yapısını incelemek amacıyla ultrasonografi tetkikinin de yapılması büyük önem taşıyor.