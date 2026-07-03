Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda oynanacak kritik mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fransa-Türkiye U17 Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Türkiye, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Mücadele, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Ana Salonu'nda oynanacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ay-yıldızlıların yarı final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi analizler, canlı yayın ve maç sonu değerlendirmeleri de ekranlara gelecek. Ayrıca canlı skor ve istatistikler, FIBA'nın resmi dijital platformları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

12 Dev Gençler Yarı Final Peşinde

Son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek moral kazanan milliler, şimdi gözünü yarı finale çevirdi. Fransa da çeyrek finale yükselerek Türkiye'nin rakibi oldu.

Kazanan takım, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda adını son dört takım arasına yazdıracak.

Milli Takım Kadrosu

Türkiye U17 Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Arda Öztürk

Atahan Ağaçdelen

Beşir Briant

Darius Karutasu

Demir Öztürk

Emre Yazıcı

Kartal Bora Şimşek

Noyan Tolan

Ömer Kutluay

Ömer Yusuf Şık

Rüzgar Öpçün

Sarp Kaya Arda

Ay-yıldızlı gençler, taraftarının desteğiyle Fransa engelini aşarak Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor.