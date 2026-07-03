Ortaya çıkan yeni görüntülerde, kadının mağaza içerisinde işletme sahibiyle fiziksel temasta bulunduğu ve iş yeri çalışanlarını rahatsız eden davranışlar sergilediği görülüyor. Olay sırasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Daha önce farklı iş yerlerinde benzer davranışlarda bulunduğu öne sürülen kadınla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında yeni görüntülerin de dosyaya eklendiği öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, yeni güvenlik kamerası kayıtlarının soruşturmaya delil olarak değerlendirileceği ifade edildi.